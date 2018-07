L’affaire Benalla dépasse les frontières de la France

Révélée dans la soirée du mercredi 18 juillet par Le Monde, l’affaire Benalla noircit depuis les pages de la presse française et alimente les chaines d’information. Vidéos, portraits, réactions, accusations, les sujets ne manquent pas à propos de ce proche du président Macron identifié sur une vidéo en train de s’en prendre à des manifestants en marge des défilés du 1er mai. Si la polémique est largement couverte par les médias français, elle fait aussi partie des informations mises en avant chez nos confrères internationaux.





Ainsi, au Royaume-Uni, les sites web du Telegraph, de la BBC ou du Daily Mail reprennent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, où l’on voit les violences commises par Alexandre Benalla. The Times et The Guardian parlent eux d’un Emmanuel Macron "sous pression" après les agissements de son collaborateur. Preuve de l’intérêt de nos voisins pour l’affaire, l’article était le troisième plus lu sur le site de la BBC dans la nuit de jeudi à vendredi (capture d’écran effectuée à 3h du matin).