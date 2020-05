"Rien n'interdit les rassemblements au-delà de 10 personnes dans des lieux privés" confirme Laurent Nunez

Face au virus qui circule toujours, Laurent Nunez appelle donc à la responsabilité de chacun. D'autant que concernant les contrôles dans les lieux publics, "il y a eu des verbalisations à ce stade pour les personnes qui étaient vraiment bornées et qui ne voulaient pas respecter la distanciation et le port du masque". Il y en aura également lors des week-end de l’Ascension et de la Pentecôte "notamment des contrôles de flux, dans les gares ou sur un certain nombre d'axes routiers majeurs de notre pays"

Subsistent néanmoins des paradoxes avec, d'un côté, l'impossibilité de réouverture des parcs et des jardins à Paris, comme le demande Anne Hidalgo ("En zone rouge, ce n'est pas possible au moins jusqu'au 2 juin" rappelle-t-il) et, de l'autre côté, l'autorisation des réunions privées à plus de 10 personnes : "Il n'y a effectivement rien qui interdit ces rassemblements au-delà de 10 personnes dans des lieux privés mais c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Il faut éviter de se rencontrer lorsque ces rencontres ne sont pas nécessaires, pas indispensables..."