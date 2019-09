Roselyne Bachelot : "Jacques Chirac est une personnalité dans la vérité qui exprimait sa nature"

JT 20H - Roselyne Bachelot et Jean-Louis Borloo, anciens ministres sous la présidence de Jacques Chirac nous font des partages sur qui il était humainement.

Selon Roselyne Bachelot, ancienne ministre de l'Écologie et de l'Environnement de 2002 à 2004, "Jacques Chirac était l'homme des contrastes. Il pouvait être très proche des grands et des petits. Il pouvait manier la truculence, mais n'était jamais vulgaire. C'est une personnalité dans la vérité qui exprimait sa nature. Si nos compatriotes l'aiment, c'est qu'ils ont ressenti quelqu'un de très authentique." Pour Jean-Louis Borloo, "Humainement, Jacques Chirac représente un peu l'idéal de tout".



