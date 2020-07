Face au "désastre inimaginable" qui frappe la culture, Bachelot fixe ses priorités

Alors pour remédier à cela, Roselyne Bachelot a annoncé qu'outre les 5 milliards d'euros d'aides déjà apportées, "dans la loi de finances rectificative, 1,6 milliard supplémentaire va être donné au secteur de la culture". "Cette situation d'urgence absolue est celle qui me mobilise au quotidien. Demain (ce samedi 11 juillet, ndlr) il y aura un séminaire gouvernemental, c'est la première chose que je vais mettre en exergue : je pense qu'il y a des marges de manœuvre si chacun est raisonnable", a-t-elle estimé.

A Télérama, Roselyne Bachelot a indiqué que son "premier chantier" serait "d'organiser des états généraux des festivals", et "j'espère bien les organiser à Avignon". "Je veux lancer ça très très vite parce qu'il faut travailler au modèle culturel, économique et social des festivals. On ne peut pas se dire seulement 'on va sortir de la crise, on va donner des sous, on va donner des aides' - il le faut, c'est une condition de base, mais il faut aller plus loin."