Rouen : le bain de foule d'Emmanuel Macron a-t-il été mis en scène ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont mis en doute le caractère improvisé de cette visite, filmée et diffusée en direct par les chaines d'information. Le délégué départemental RN, Guillaume Penenelle, a été l'un des premiers à insinuer que les pérégrinations présidentielles n'avaient rien de spontanées. "Bain de foule de Macron dans l’hypercentre de Rouen au contact du peuple ? Vraiment ? Ici avec Maxime Boissière référent LREM en Seine-Maritime..." écrit-il sur Twitter, à peine une demi-heure après l'échange entre le militant et le Président.

Un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, le président de la République s'est rendu à Rouen, mercredi 30 octobre. Une visite surprise, qui n'était pas à l'agenda présidentiel et qui a été annoncée en fin d'après-midi. Au programme : une rencontre avec le maire de la ville et une déambulation dans les rues à la rencontre des habitants.

La page Facebook en cause, proche de l'extrême droite et qui se décrit comme "une revue de presse qui met en cause de nombreux faits de société", prend ensuite le relais, comme en témoigne le post ci-dessous. Dans l'après-midi, jeudi 31 octobre, le post enregistrait déjà plus de 5000 partages.