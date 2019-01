Royaume-Uni : la France déclenche son "plan lié à un Brexit sans accord"

Selon le Premier ministre, qui a convoqué dans la matinée ses ministres concernés, ce plan "comporte des mesures législatives et des mesures juridiques qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de droits et que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés". Au total, cinq ordonnances vont être prises. Un plan de 50 millions d'euros d'investissements va également être adopté pour soutenir les ports et les aéroports, ainsi que des mesures d'accompagnement des pêcheurs. "600 recrutements seront réalisés dans les semaines qui viennent (...) il s'agit d'emplois de douaniers, de contrôleurs vétérinaires, de toute une série d'agents de l'État, qui vont permettre, là encore, d'être à la hauteur des enjeux, d'être à la hauteur des contrôles nécessaires", a-t-il développé.





Côté patronat aussi, l'heure est aux préparatifs. Le Medef a appelé mercredi 16 janvier les entreprises françaises à se préparer au "pire scénario", rappelant que 300.000 Français travaillent actuellement au Royaume-Uni et que 150.000 Britanniques sont installés en France. Selon l'organisation patronale, 30.000 entreprises françaises exportent au Royaume-Uni, dont plus de 3000 y sont installées. Pour sa part, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a aussi exprimé ses craintes que "des secteurs entiers d'activité soient concernés" et des "conséquences pratiques" d'un Brexit sans accord.