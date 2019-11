Les maires devraient bientôt pouvoir interdire la location de logements insalubres

Il s’agit à la fois de faciliter la vie des maires, mais aussi d’éviter que ne se reproduise un drame du type de celui de la rue d’Aubagne, à Marseille, qui a fait huit morts il y a un an. L'examen en commission du projet de loi "engagement et proximité", achevé dans la soirée à l’Assemblée nationale, a ainsi donné lieu à l’adoption d’un amendement permettant aux maires d'"interdire sans délai la location d’un logement manifestement insalubre, indigne, ou dangereux".

Parmi les autres changements apportés au texte, adopté en première lecture au Sénat en octobre, les députés ont aussi élargi le champ des informations que les plateformes de type Airbnb devront transmettre aux communes, y ajoutant le nom du loueur et si le bien loué constitue ou non sa résidence principale. Autre modification : pour mieux protéger les élus salariés, une disposition a été ajoutée dans le code du travail afin de retirer l’exercice d’un mandat local des motifs pouvant justifier un licenciement, une sanction et une mutation.