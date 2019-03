Ruffin candidat à la présidentielle ?

Depuis la sortie de son documentaire sur les gilets jaunes et de son livre anti-Macron, François Ruffin est à la une de l'actualité. Dans le Figaro de samedi, il s'est confié sur son avenir politique en évoquant la présidentielle. "Jean-Luc Mélenchon m'encourage à ne pas fermer la porte de la présidentielle", a-t-il affirmé. Et de poursuivre "Je ne me vois pas, aujourd'hui, en homme d'État". Ce week-end, l'élu insoumis a également été critiqué par la majorité après avoir accusé la députée LREM Delhine O, de ne pas assez travailler à l'Assemblée nationale.



