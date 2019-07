Moralisation de la vie politique : des scandales qui font avancer la loi

L'affaire François de Rugy n'est pas la première à pointer un train de vie fastueux de ministre ou de haut personnage de l'État. Seulement, ces scandales ont tous eu la vertu de faire évoluer les règles et sans doute de limiter ces dérives ces dernières années. C'est au forceps et au gré des scandales que s'est dessinée la moralisation de la vie publique.



