Rumeurs de harcèlement : Nicolas Hulot, "dans une rage folle", se dit "traqué par une meute invisible"

Nicolas Hulot, qui dit subir depuis plusieurs mois "toutes sortes de rumeurs, insinuations, suspicions, inquisitions auprès d'hommes et de femmes que j'ai connu", se sent "traqué par une meute invisible". "On m'a attaqué sur mon patrimoine, sur mes déclarations [...] Tant qu'on était dans ce registre, c'est insupportable mais on avance. Mais là, on sort l'arme secrète, infaillible, qui crée le doute. Le sexe, la vie privée... On franchit la ligne rouge. Mon honneur s'en remettra, mais on touche à ma famille, à mes enfants."





Le ministre, qui affirme avoir déjà vécu "un traumatisme" lors de la plainte en 2008, juge ces accusations "inqualifiables". "Si l'idée c'est de faire mal, oui ça me fait mal, mais je suis debout". "A la minute où je vous parle, ma vie va être différente." A-t-il envisagé de démissionner ? "C'est ma famille qui prime, c'est cela qui guidera mes choix", a conclu le ministre.