Ruralité : Edouard Philippe annonce des mesures pour aider les petits commerces

JT 13H - Les petits commerces sont nombreux à disparaître dans les villages. Pour les soutenir, le gouvernement promet un coup de pouce financier, mais sous certaines conditions.

Le Premier ministre avait annoncé 173 mesures pour la ruralité, notamment pour venir en aide aux petits commerces. Dorénavant, les maires des communes de 3 500 habitants possédant moins de dix commerces pourront choisir d'exonérer ces établissements d'impôts locaux. L'Etat s'engage à compenser une partie des pertes. Le gouvernement promet également de créer de nouvelles licences permettant la vente d'alcool dans les cafés et les épiceries. Enfin, il va assouplir la réglementation.



