SaccageParis : Hidalgo reconnaît un "problème parisien" et promet la décentralisation de la propreté à Paris "avant l'été"

Pour lutter plus efficacement contre ces amas de déchets toujours plus importants dans Paris, Anne Hidalgo a indiqué qu'elle allait engager "avant l'été", la décentralisation de certaines compétences, dont la propreté, de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement : "Je ne pense pas qu'on puisse s'occuper, par exemple, de problèmes de propreté au quotidien dans les quartiers depuis un niveau central qui est l’Hôtel de Ville de Paris. Donc c'est une compétence que je veux déconcentrer, c’est-à-dire que les maires d'arrondissement aient les moyens d'organiser dans leurs arrondissements les tournées de propreté."

"La décentralisation est une façon d'aller vers plus d'efficacité : plus on est dans la proximité pour gérer des questions de proximité, mieux, je crois, on s'en sort", a encore déclaré la maire de Paris, qui a maintenu son engagement de campagne de doubler au cours de son second mandat de 500 millions à 1 milliard d'euros le budget dédié à l'entretien et à la rénovation des rues de la capitale.