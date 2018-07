Saisie de 2 millions d'euros : Marine Le Pen dénonce "un attentat" contre le Rassemblement national

Confirmant son intention de faire appel de la décision, qu'elle juge par ailleurs illégale - "Elle est fondée sur un article permettant de confisquer les fruits du trafic de drogue" - elle a inlassablement contesté la validité de la décision et multiplié les accusations complotistes à l'endroit de la procédure : "Les juges d'instruction agissent comme les avocats du Parlement européen", "les deux magistrats sont des gens politisés", "on en a marre d'être persécutés, on n'a même pas de chéquier".





Alors qu'elle annonçait la veille la "mort" de sa formation politique si cette décision n'était pas, l'heure n'était pas à plus d'optimisme pour Marine Le Pen : "Cette décision entraîne la mort du Rassemblement national fin août, date à laquelle nous ne pourrons pas verser les salaires. [...] Nous ne pouvons plus avoir d'activité politique : nous ne pouvons plus imprimer une affiche, un tract", se désole-t-elle, brandissant un feuillet d'elle aux côtés du ministre italien de l'Intérieur et dirigeant de La Ligue, Matteo Salvini, dont elle a salué récemment les décisions de fermeture de ses ports aux bateaux de migrants.