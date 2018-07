Saisie de fonds publics : le Rassemblement national peut-il vraiment "mourir à la fin du mois d'août" ?

Le RN a fait appel auprès de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, dont Marine Le Pen espère une décision "en urgence". Joint par LCI, Me Babonneau, avocat pénaliste au barreau de Paris, assure que les délais pour obtenir une audience à la chambre d'instruction sont "très longs : de six mois à un an, voire un an et demi". Et d'ajouter : "Si cette affaire était jugée dans des délais plus brefs, ce serait dérogatoire par rapport à la pratique".





Et de conclure, amer : "On a des dettes, certes, mais le Rassemblement national est assuré d’avoir sur les 5 ans de la mandature législative entre 35 à 40 millions d’euros de recettes (dons, reversements, aides…). On peut fonctionner et s’en sortir. Mais le parti ne doit pas être privé brutalement d’une partie de ces recettes".