Les chiffres donnés par Gabriel Attal sur la rémunération des enseignants sont-ils exacts ?

En vérité, un professeur des écoles gagne plus de 1.300 euros net en début de carrière. Selon le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUipp) et plusieurs autres syndicats d'enseignants, le traitement brut mensuel d'un professeur des écoles au début de sa carrière est de 1.818 euros. Le traitement net, quant à lui, varie à chaque fois de quelques dizaines d'euros selon les zones (les zones 1, 2 et 3 correspondent aux indemnités de résidence, destinées à compenser les coûts plus importants dans certaines zones comme les grandes villes ou les communautés urbaines).





En moyenne, le traitement net d'un professeur des écoles en début de carrière tourne en moyenne autour des 1.450 euros, soit 150 euros de plus que ce que déclarait Gabriel Attal. Il faut préciser que la formation initiale des personnels enseignants comprend une année de stage. Dès lors que celle-ci est finie et que le professeur des écoles est titularisé, il perçoit ensuite près de 2.067 euros de traitement brut, soit 1.650 euros net environ.





"Après vingt ans d'ancienneté, à votre avis on passe à combien ?", lui demande ensuite Elizabeth Martichoux. Gabriel Attal répond alors que dans ce cas "on est en dessous de 3.000 euros." Réponse exacte. Bien que le secrétaire d'Etat reste approximatif, le traitement brut d'un professeur des écoles avec vingt années d'ancienneté s'élevait à 2.765 euros brut en 2017, selon le ministère de l'Education nationale. Selon le SNUipp, le traitement brut d'un professeur des écoles avec vingt ans de carrière s'élève cette année à 2.732 euros brut environ, soit autour de 2.200 euros net.