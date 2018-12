Salaires d'Emmanuel Macron et des ministres : pas de revalorisation automatique en 2019

Les salaires de l'exécutif resteront donc à leurs niveaux actuels en 2019, à savoir 15.140 euros bruts mensuels pour le Président et le Premier ministre, 10.093 euros pour les ministres et 9.559 euros pour les secrétaires d'État. En revanche, les revalorisations de l'accord PPCR s'appliqueront en revanche bien pour les fonctionnaires au 1er janvier 2019, pour un montant total de 840 millions d'euros. Celles-ci avaient été négociées sous l'ère Hollande, et leur application avait été reportée d'un an par mesure d'économie. Le point d'indice, étalon des salaires des fonctionnaires, restera lui gelé en 2019.