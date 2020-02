Retraites, Gilets jaunes, confrontations... Ce qu'il faut retenir de la visite de Macron au Salon de l'agriculture

Mais sur le terrain, ce sont des agriculteurs inquiets et des Gilets jaunes qu'Emmanuel Macron a trouvé. En déambulation dans les travées du Salon, il a répondu aux interrogations, a posé les limites de sa politique pour les agriculteurs et promis de recevoir des Gilets jaunes à l'Elysée, sous conditions. En tout, le locataire de l'Elysée a passé plus de douze heures dans les travées du salon.

"Vous me demandez de réparer quatre décennies par le passé, alors que j'essaie de projeter le pays quatre décennies devant et qu'il y a déjà quelques résistances, comme vous l'avez vu", a encore dit le chef de l'Etat, alors que les discussions s'enlisent à l'Assemblée sur cette réforme également très contestée dans la rue. Côté FNSEA, la discussion a été bienvenue. "C'était important pour nous de nous adresser directement au président sur les sujets concrets et les problèmes que rencontrent les agriculteurs", a indiqué à LCI la présidente de la FNSEA Christiane Lambert après avoir échangé avec Emmanuel Macron

RIC, réforme des retraites et violences policières, le président a été interrogé sur de nombreux sujets. Interpellé par une femme au cours de sa déambulation, Emmanuel Macron a promis de recevoir des Gilets jaunes, à l'Elysée. "Vous ne recevez pas les Gilets jaunes", a lancé cette femme, se présentant comme contrôleuse de gestion dans la finance et disant avoir participé aux 67 samedis de mobilisation depuis novembre 2018. "Vous me structurez un groupe et je vous reçois sans problème, moi je suis pour le dialogue. On se prend une heure et on discute", lui a répondu le chef de l’État qui, tout au long de cette crise, n'a jamais reçu de groupe de Gilets jaunes à l'Elysée. "Il faut que tout le monde retrouve la raison", a-t-il déclaré à cette femme qui a estimé que ça allait "mal finir".

"Ça fait 67 samedis que je suis mobilisée, j'ai vu tomber des amis, je me prends des grenades de désencerclement, je vis la guerre tous les samedis", a encore lancé la dame à Emmanuel Macron."C'est parce qu'il y a des gens qui sont devenus extraordinairement agressifs", lui a répondu Emmanuel Macron, proposant "d'arrêter de sortir manifester comme ça".

Interpellé sur les violences policières, le chef de l’État a souligné que "personne ne s'engageait dans les forces de l'ordre pour être agressif". "Dans les zones urbaines, c'est très tendu, il faut se mettre à la place des policiers", a-t-il ajouté. "Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Parfois aussi, vous êtes en colère sur des choses qui ne sont pas vraies", a-t-il encore commenté.

Concernant les retraites, M. Macron a défendu sa réforme et s'est dit prêt à "faire un grand débat" sur la question. Quant au référendum d'initiative citoyenne (RIC), une des revendications phare des Gilets jaunes, M. Macron a rappelé qu'il n'avait "jamais été favorable au référendum d'initiative populaire", mais favorable à ce qu'on abaisse le seuil du référendum d'initiative partagée déjà en place. Mais pour cela, "il faut changer la Constitution et ce n'est pas moi tout seul qui peux le faire", a-t-il dit.