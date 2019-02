Salon de l'agriculture : ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron sur la politique agricole européenne

Les négociations pour élaborer la future politique agricole commune (PAC) viennent de commencer à Bruxelles. Alors en introduction de cette nouvelle édition du salon de l'agriculture, le président de la République Emmanuel Macron a exposé dans un discours d'une heure sa vision de l'agriculture du futur, ce qu'il allait défendre auprès de ses partenaires européens.





"L'Europe agricole aujourd'hui est menacée de l'extérieur" et "de l'intérieur" a tout d'abord assuré Emmanuel Macron en appelant à l'"unité" et en soulignant que "sans la PAC, les consommateurs européens ne bénéficieraient pas d'une alimentation accessible et de qualité". Le président a appelé à la création de "filières européennes" de production pour intégrer à l'échelle du continent "logistique, stockage et information". "Nous devons définir des stratégies européennes, filière par filière" a-t-il ajouté, souhaitant que les pays européens travaillent ensemble et ne soit pas concurrents. Pour lui, l'agriculture européenne peut s'en sortir face à la concurrence de puissances agricoles comme la Russie, la Chine ou les Etats-Unis, par la "qualité", en adoptant une stratégie de "segmentation et de diversification", en évitant "la compétition mortifère sur le prix le plus bas".