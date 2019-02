Ces présidents qui ont fait l'histoire du Salon de l'Agriculture

Comme ses successeurs, Nicolas Sarkozy n'a jamais manqué un salon de l'Agriculture en tant que chef d'État, mais ses visites n'étaient pas de tout repos. Aucune n'a duré plus de quatre heures, et celle de 2008 sera à jamais marquée par une séquence devenue célébrissime : alors qu'un homme refuse de lui serrer la main et lui lance "Ah non, touche-moi pas ! Tu me salis !", le président lui répond "Casse toi pauvre con". Une saillie qu'il dira regretter ensuite.