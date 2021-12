Sandrine Rousseau porte plainte contre des sympathisants d'Eric Zemmour

"Un pas de plus a été franchi dans la dénégation de la démocratie. Ces intimidations décuplent mon énergie à porter des discours écologistes, sociaux, féministes et antiracistes", a-t-elle ajouté.

Un peu plus tôt dans la journée, le parquet de Paris avait indiqué qu'une enquête avait été ouverte la veille après la diffusion de vidéos de deux sympathisants d'Eric Zemmour dans lesquelles ils s'entraînent au tir et imaginent notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et les élus Insoumis Alexis Corbière et Raquel Garrido. L'enquête a été ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH), pour "menaces de mort et provocation à la haine raciale".