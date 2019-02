Sarcelles : trop de femmes adjointes, la justice annule l'élection

Or, rappelle le tribunal, dans les communes de 1000 habitants et plus, le principe de parité "impose l'obligation de présenter une liste où chaque sexe est représenté à parité, à au plus une unité près". Il conclut donc à l'annulation du scrutin, et invite le conseil municipal à procéder à une nouvelle élection "dans le délai de quinzaine".





"Je me demande ce que pense Marlène Schiappa (la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes) du fait qu'un élu LaREM saisisse la justice et utilise la loi sur la parité, destinée à promouvoir la présence des femmes en politique, pour contraindre une femme à démissionner de ses fonctions", a ironisé le maire, Patrick Haddad.