Schiappa soutient les activistes féministes de La Barbe après leur intervention au meeting de Zemmour, Houellebecq et Le Maire

Alice Coffin, journaliste et activiste pour La Barbe brutalisée pendant l'action, apprécie aujourd'hui la prise de parole de Marlène Schiappa. "Sa réaction est très importante car elle salue l'activisme féministe, témoigne-t-elle à LCI. Nos actions œuvrent pour toutes les femmes dans la société et il faut le rappeler." Mais la militante de souhaiter à présent une seconde étape : "Nous attendons toujours que Bruno Le Maire réagisse à cette intervention brutale qui s'est déroulée en sa présence sans qu'il ne réagisse. D'autant plus que 'Les Eveilleurs', qui participaient à ce débat, instrumentalisent sa présence à nos dépends."





Sur leur compte Twitter, les Eveilleurs, association qui se présente comme "agitatrice d'idées et conservatrice" (et qui s'était fait connaitre par son opposition au mariage homosexuel) indiquent en effet avoir déposé une plainte "après la tentative d'agression du collectif la Barbe dont ont été victimes Eric Zemmour et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a du (sic) sortir du Cirque d'hiver protégé par la police". Selon nos informations, une plainte a été déposée pour "agression".





Pierre Nicolas, cofondateur de l'association, tient à donner sa version des faits : "Nous étions à 200 mètres du Bataclan et nous avions deux personnes 'sensibles' (Eric Zemmour et le ministre de l'Economie, ndlr). Les services de sécurité (attachés à la salle, au ministre et aux Eveilleurs, ndlr) ont respecté les consignes." Quant aux reproches faits sur l'absence de femmes dans le panel d'invités, Pierre Nicolas assure : "Nous en avions invitées, mais elles ont décliné". Et d'ajouter, à propos de l'intervention des activistes de la Barbe : "Si elles avaient demandé à lire un texte, on leur aurait peut-être pas dit oui, mais on leur aurait peut-être pas dit non."





De leur côté, les militantes de la Barbe ignorent encore si elles porteront plainte. Au moins une activiste a été blessée au nez. Alice Coffin, elle, indique avoir eu l'impression "de sortir d'un match de rugby". Et elle a égaré ses lunettes dans la bataille...