Secret mairie : qui va l'emporter ?

La bataille pour les municipales de Paris bat son plein. Les candidats font d'ailleurs tout leur possible pour marquer des points. On retrouve notamment des figures connues comme Anne Hidalgo, Rachida Dati, Benjamin Griveaux ou encore Cédric Villani. Ceux-ci ont chacun leur stratégie pour se distinguer du lot et faire monter leur cote de popularité. Par ailleurs, certains n'hésitent pas à œuvrer autrement pour être aimé du public. Quid de leur stratégie ? Qui sera le prochain maire de la capitale ?



