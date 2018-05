Sécurité à Marseille : Vive passe d'armes entre Valérie Boyer et Gérard Collomb dans l'hémicycle

"Chômage, communautarisme et insécurité : voici la triste réalité d’une France abandonnée aux mains de la voyoucratie et d’une macronie dépassée." La députée Valérie Boyer (LR) a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce mercredi lors de la séance de Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle est notamment revenue sur l'attaque de policiers par un commando armé à Marseille lundi et la présentation du plan banlieue par Emmanuel Macron le lendemain.





"Donnez à nos forces de l’ordre les moyens d’agir, investissez dans les moyens techniques pour mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité, assurez une réelle application des peines", a notamment lancé la députée.





Elle a aussi critiqué Emmanuel Macron, l'accusant d'"alimenter le communautarisme en reprenant "le vocabulaire et la vision racisée des indigènes de la République et en stigmatisant les mâles blancs." Et de conclure : "Alors, allez-vous répondre à une élue de la République, à une Française ou à une femme blanche ?"