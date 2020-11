"Sécurité globale" : cet article 24 polémique inspiré à Gérald Darmanin par les syndicats de police

"Jamais nous n'accepterons la violence et l'irrespect envers nos policiers", avait promis sur Twitter Emmanuel Macron le 15 octobre dernier à l'issue d'une réunion avec les représentants des forces de l'ordre à l'Elysée. "Je l'ai dit ce matin à leurs représentants : nous allons amplifier les moyens, mieux les protéger. Comme tous les Français, nous comptons sur eux", avait ajouté le président de la République.

Mais aujourd'hui, la satisfaction des syndicats de police est proportionnelle à la colère des journalistes et plus généralement défenseurs des libertés publiques. Parmi les dispositions les plus polémiques de la proposition de loi LaREM figure cet article 24, qui prévoit de pénaliser la diffusion "malveillante" des images de forces de l’ordre. Un article réformant la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui est jugé "liberticide", au point de faire l'objet, vendredi, d'un appel de nombreuses rédactions, dont celle de TF1 et LCI. Face à la polémique et la colère, Jean Castex a lâché du lest et son ministre de l'Intérieur a déposé un amendement rappelant le principe de la liberté d'informer, examiné vendredi après-midi.