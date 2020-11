Sécurité globale : l'exécutif veut revoir la disposition polémique sur la diffusion d'images de policiers

Dans sa version initiale, l'article 24 prévoit de modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en punissant d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende "le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police".