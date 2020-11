"Sécurité globale" : 49% des Français estiment que l'article 24 aura des effets négatifs pour la liberté d’information

Toutefois, et c'est un des enseignements de notre sondage exclusif, près de six Français sur 10 (59%) estiment que cet article 24, aura des effets positifs pour la sécurité des forces de l’ordre dans leur vie privée. Elle devrait aussi, pour la moitié des personnes interrogées (49%), avoir un impact positif également dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Et pour cause, il prévoit de pénaliser d’un an de prison et 45.000 euros d’amende la diffusion de "l’image du visage ou tout autre élément d’identification" d’un policier ou d’un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".

En revanche, pour ce qui est de la liberté d'expression, un Français sur deux (49%) se dit inquiet des conséquences que pourrait avoir cet article 24.