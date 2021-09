Sécurité : "Macron candidat veut faire oublier les défaillances de Macron président", dénonce Valérie Pécresse

En outre, la présidente de la région Île-de-France juge que "nos lois ne sont plus respectées". "Un pays dont les lois ne sont plus respectées n'est pas un pays fier, pas un pays fort. Sur la sécurité, le sujet, c'est l'impunité. Notre justice est totalement débordée, noyée dans le stock des affaires", dénonce l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy. "Quand je me déplace dans des quartiers sensibles, je vois des policiers agressés et des maires insultés : leurs plaintes sont classées sans-suite. Les juges n'ont pas les moyens de répondre aux affaires dont ils sont saisis. Or, nous avons besoin d'impunité zéro."