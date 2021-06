Duel inédit ce dimanche à 18h sur LCI : ne ratez pas le débat Schiappa/Bardella

Les thématiques abordées par les deux responsables politiques seront nationales, Marlène Schiappa et Jordan Bardella étant par ailleurs engagés dans la campagne des élections régionales, la première comme tête de liste LaREM à Paris, le second comme tête de liste RN en Ile-de-France.

C'est un duel inédit qui s'annonce dimanche à 18 heures sur LCI. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté - rattachée au ministère de l'Intérieur - et figure macroniste, et Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du RN, débattront autour des sujets d'actualité, à l'occasion d'une émission spéciale d'"En toute franchise" animée par Amélie Carrouër.

Marlène Schiappa, 38 ans, est l'une des principales figures parmi les soutiens d'Emmanuel Macron. Blogueuse et militante pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle avait été adjointe au maire PS du Mans Jean-Claude Boulard, avant de soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017. Nommée secrétaire d'État au début du quinquennat, elle a notamment porté la "grande cause du quinquennat", l'égalité hommes-femmes, et conduit le "Grenelle des violences conjugales", avec à la clé la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nommée en juillet ministre déléguée à la Citoyenneté aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, elle s'est investie plus particulièrement sur le thème de la laïcité.

Lors des élections municipales, elle s'était présentée sur les listes d'Agnès Buzyn à Paris, dans le 14e arrondissement, mais elle n'avait pas obtenu de siège au Conseil de Paris.