Sécurité routière : la fin des 80 km/h ?

Au volant, on appelle ça une marche arrière. Pour la première fois, les panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h pourraient bien disparaître. Ce 16 mai 2019, le Premier ministre a proposé un compromis et un retour aux 90 km/h. L'assouplissement concernerait 97% du réseau secondaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?



