Sécurité routière : le premier bilan des 80km/h

Ce lundi 28 janvier, Édouard Philippe a présenté les premiers résultats de la sécurité routière, alors que resurgit le débat sur les 80 km/h. Les chiffres ont montré que 2018 est l'année la moins meurtrière jamais enregistrée sur nos routes. Cent seize vies sauvées par rapport à 2017. Les associations de défense des conducteurs, eux, estiment qu'il est impossible d'analyser correctement ces chiffres après seulement six mois.



