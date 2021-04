Contre les excès de vitesse, les voitures-radar privées vont se multiplier

Des berlines banalisées et équipées de caméras posées sur les plages avant et arrière afin de détecter automatiquement les excès de vitesse, sans flash visible, avec seul le chauffeur à bord. C'est à ça que ressembleront les 223 voitures-radar confiées à des entreprises privées par la Sécurité routière pour traquer les excès de vitesse et soulager les forces de l'ordre.

Prévue par un Comité interministériel de la sécurité routière en 2015, l'expérimentation de ces voitures a commencé en avril 2018 dans l'Eure et concernait début janvier 83 véhicules dans quatre régions : Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire. Depuis le second semestre de 2021, quatre nouvelles régions, Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine, essayent aussi ce dispositif. L'objectif étant de l'élargir progressivement à toute la France.