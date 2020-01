Ségolène Royal bientôt démise de ses fonctions d'ambassadrice : "C'est une guerrière"

Emeric Brehier : Je ne sais pas si elle peut mais il ne faut rien exclure. Elle ne s’est jamais rien interdit. Il y a un clairement un espace politique à occuper. François Hollande a essayé mais n’y est pas arrivé. Bernard Cazeneuve a fait pschitt. Olivier Faure est plus occupé à gérer l’organisation du parti.

LCI : La gauche a-t-elle besoin d'elle ?

Emeric Brehier : Ségolène Royal a toujours apporté du pif, elle sent les choses. Certes il n’en ressort pas forcément grand-chose en matière de structuration idéologique, mais elle a su sentir des phases politiques. Elle est amoindrie mais ses capacités d’attractions sont toujours solides. Elle peut rassembler au-delà du Parti socialiste, elle a toujours été dans cette volonté d'élargissement.

LCI : Son image a-t-elle été abîmée lors de son passage au pôle ?

Emeric Brehier : Je n'en suis pas sûr. L’image de Ségolène Royal demeure. Il existe toujours une fascination pour le personnage, elle bénéficie toujours une notoriété colossale. Et elle garde un poids politique auprès d’une partie de l’électorat. Son image et sa voix portent. Et ce alors que son image a déjà été abîmée par le passé ; au congrès de Reims, lors de la primaire de 2011, au ministère de l’environnement où elle n’a pas été aussi flamboyante qu’attendue.