Ségolène Royal (bientôt) licenciée de son poste d’ambassadrice des pôles

Le feu couvait, de toute façon, depuis un moment. "Ségolène Royal va devoir faire un choix : soit elle veut rester ambassadrice, et évidemment il y a un devoir de réserve, soit elle veut avoir sa liberté de parole (...) et dans ce cas il faut qu'elle ne soit plus ambassadrice soumise à une obligation de réserve", avait en effet publiquement prévenu Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, sur BFMTV le 12 janvier dernier. Ce qui n’avait pas empêché Ségolène Royal, qui avait revendiqué sur LCI de "dire des choses qui ne font pas plaisir au pouvoir en place (..) pas habitué à avoir cette opposition", de critiquer une fois encore le gouvernement dans les jours ayant suivi, sur sa gestion de la crise des hôpitaux et de la contestation contre la réforme des retraites.