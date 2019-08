Ségolène Royal candidate en 2022 ? "En tant que femme, pourquoi pas"

L'ancienne ministre est également revenue sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022. "On me pose cette question de plus en plus souvent", confie Ségolène Royal qui ajoute qu'"en tant que femme, pourquoi pas." Elle explique toutefois que “ce n’est pas une envie personnelle." L'ambassadrice de la France pour les Pôles arctique et antarctique ajoute que s'il y a une candidature, ce sera "en avant avec l'écologie, le féminisme, et à gauche."