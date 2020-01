Ségolène Royal indique avoir déjà quitté son poste d'ambassadrice des pôles

Le bras de fer continue entre Ségolène Royal et l'exécutif. Alors que cette dernière était sur le point d'être écartée de son poste d'ambassadrice des pôles le 24 janvier prochain, elle a indiqué ce jeudi sur RTL avoir pris les devants, et mis de son propre chef fin à ses fonctions. "J'ai quitté ce poste puisqu'on m'en a limogée", a affirmé l'ancienne ministre de l'Environnement. "Dans la mesure où je suis ciblée depuis plusieurs mois" et vu "l'injonction du gouvernement de me taire (...), j'ai préféré garder ma liberté de parole compte tenu de ce qui se passe dans le pays".