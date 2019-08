Ségolène Royal n’exclut pas une candidature en 2022

L’ex-candidate socialiste n’a jamais quitté la sphère politique. Déchue face à Nicolas Sarkozy en 2007, elle a été ministre de l’Ecologie sous François Hollande et est désormais ambassadrice des négociations sur les pôles Arctique et Antarctique. Alors pour elle, hors de question d’exclure une prochaine candidature. Invitée à réagir sur les enjeux environnementaux à la veille du G7 sur la radio canadienne publique, Ségolène Royal a été interrogée sur les prochaines échéances. Face à ce qu’elle décrit comme "la lenteur de la mutation écologique" et "la question des droits des femmes, du respect de la dignité de femmes, du nombre très faible de femmes aux responsabilités dans le monde", elle explique vouloir continuer à "conduire ces combats-là".





Si elle n’exclut pas cette possibilité, l’ancienne élue socialiste assure aussitôt que ce n’est "pas du tout une déclaration de candidature", préférant voir "comment les choses se passent". "A partir du moment où on me pose la question, je dois avoir l’honnêteté de dire que oui, je serai présente sur les échéances politiques".