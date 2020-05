Nicole Notat, une ancienne syndicaliste pour coordonner le "Ségur de la santé" et renouer le dialogue avec l'hôpital

Sept semaines pour refonder le système de soins français : c'est le défi que s'apprête à relever Nicole Notat. Cette figure du syndicalisme va prendre ce lundi les rênes du "Ségur de la santé", une vaste concertation destinée à améliorer les conditions de travail des soignants et la prise en charge des malades. L'occasion pour l'ancienne patronne de la CFDT de redevenir au premier plan médiatique, elle qui affectionne pourtant la discrétion depuis son départ du syndicat en 2002.

Depuis l'annonce mercredi dernier de sa nomination à la tête du "Ségur de la Santé" – du nom de l'avenue parisienne où se situe le ministère -, Nicole Notat a d'ailleurs préféré garder le silence. Seulement un communiqué, dans lequel elle promet d'exercer cette tâche "en ayant à cœur d'organiser l'écoute réciproque et le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes et d'aider à la construction de conclusions le plus partagées possible". Et d'ajouter que, durant cette période, elle s'abstiendra "de toute expression".