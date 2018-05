Séjour au fort de Brégançon

Le fort de Brégançon est une construction du Moyen-âge située au bord de la Méditerranée, sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, sur les hauteurs d'un piton rocheux de 35 m d'altitude. Il est devenu la résidence estivale officielle du président de la République en 1968 par la volonté du général de Gaulle. Pourtant, ce dernier n'y a passé qu'une seule nuit, soit le 25 août 1964. Cette fois-ci, ce sont Emmanuel et Brigitte Macron qui s’apprêtent à y passer le week-end. Quid du reste de l'histoire de ce fort ? Quels sont les enjeux de ce déplacement pour Emmanuel Macron ?



