Selon Bruno Le Maire, le couvre-feu aura un coût global "d'un peu plus de 2 milliards d’euros"

Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'élargissement du couvre-feu à 38 nouveaux départements à partir de vendredi soir, portant le total à 56. Une mesure prise pour endiguer l'épidémie de Covid-19, qui connaît un rebond cet automne après une première vague de grande ampleur au printemps, mais qui aura un certain coût. Invité d'Europe 1 ce vendredi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a ainsi dévoilé les premiers contours de la facture : "Un peu plus de 2 milliards d'euros".

"Si on prend les 56 départements, pour six semaines nous avons un coût global d’un peu plus de 2 milliards d’euros", a-t-il indiqué. En effet, le mesures d'aide aux secteurs affectés par cette décision (restauration, tourisme, culture) annoncées pour les accompagner dans les métropoles soumises à cette mesure vont s'appliquer dans les zones nouvellement concernées : "Nous avons dit depuis le début de cette crise que lorsqu’il y aurait des mesures de protection sanitaire, nous accompagnerons les professions concernées. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Nous avions anticipé ce risque sanitaire. Nous avions prévu neuf milliards d’euros pour le fonds de solidarité, six ont été dépensés."