Selon Gérald Darmanin, les régimes spéciaux coûtent 8 milliards d'euros à l'état et "ne se justifient plus"

A quelques jours de la grande journée de grève du 5 décembre prochain, les ministres sont en opération de communication pour justifier cette réforme des retraites emmenée par Jean-Paul Delevoye. Dans une interview au JDD, Gérald Darmanin, ministre des comptes publics, a justifié cette réforme par son coût notamment mais aussi par le fait que certains régimes spéciaux ne se justifiaient plus. D'après lui, l'Etat verse "chaque année, 8 milliards d'euros - sur nos impôts ! – pour les équilibrer", dit-il.

Et de prendre l'exemple de la RATP, où "49.000 salariés cotisent pour 42 .000 retraités", contraignant l'Etat à "verser 750 millions d'euros par an pour équilibrer le système", explique le ministre. Les régimes spéciaux, dont le gouvernement prévoit la disparition dans sa réforme au profit d'un régime universel par points, "ont eu sans doute leur intérêt dans le passé mais ils ne se justifient plus", a estimé Gérald Darmanin.