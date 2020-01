Selon un sondage, 3 Français sur 10 voteront "contre le gouvernement" aux élections municipales

À moins de deux mois du premier tour des élections municipales, la perspective d’un "vote sanction" contre le gouvernement lors de ce scrutin local devient concrète. En témoigne le sondage Odoxa-CGI pour France Inter, L’Express et la presse régionale publié ce mardi, qui indique que 30% des Français comptent utiliser leur bulletin de vote pour sanctionner la politique d’Emmanuel Macron. Plus largement, 42% des personnes interrogées affirment qu’elles voteront en fonction d’enjeux nationaux plutôt que locaux.

En tout, La République en marche totalise dans cette étude d’opinion 18% des intentions de vote, un score potentiel suffisant pour être en tête au premier tour, mais qui montre aussi que le parti présidentiel ne peut s’appuyer sur aucune réserve de voix en vue du second tour. Surtout, cette projection marque une forte baisse par rapport aux précédentes élections : c’est en effet quatre points de moins qu’aux européennes, et six de moins qu’à la présidentielle.

En parallèle, Europe Écologie-Les Verts et le Rassemblement national bénéficient, dans ces chiffres, des mécontentements actuels. EELV est ainsi crédité de 13,5% des votes, ce qui serait un record pour le parti écologiste, et le RN de 14%, un score trois fois supérieur à celui qui fut le sien lors des municipales de 2014.Des projections qu’il convient toutefois de relativiser. Parce qu’elles ne tiennent pas compte de la taille des communes, le sondage soulignant par ailleurs que la popularité d’Emmanuel Macron est élevée de cinq points de plus dans les villes d’au moins 9.000 habitants que dans les autres. Tandis que pour Marine Le Pen, c’est au contraire six points de moins.