Selon un sondage, 65% des Français jugent désormais la politique d'Emmanuel Macron "inefficace"

L'image d'Emmanuel Macron se ternit. Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, les Français jugent de plus en plus sévèrement le style du chef de l'Etat, un an après son élection.





Alors qu'il doit s'exprimer lundi devant le Congrès, le président de la République exercerait un pouvoir "trop solitaire et personnel" pour 74% des Français, et 72% de ces derniers estiment que le rôle du Parlement sous ce quinquennat se limite "à enregistrer les lois décidées par le Président et le gouvernement".