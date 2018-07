Selon un sondage, le sacre des Bleus ne dope pas la popularité d'Emmanuel Macron

Une état de grâce pour les Français mais pas pour leur président. D'après une étude réalisée ce lundi auprès d'un échantillon de 1005 personnes, près d'un quart de la population française (24%, 29% pour les 25-34 ans) est descendue dans la rue pour célébrer ce succès scellé ce dimanche à Moscou face à la Croatie (4-2).



Une grande majorité des sondés estiment que cette victoire aura des effets positifs sur la fierté des Français (82%) et sur

l'image de la France dans le monde (74%). Et 62% se disent optimistes alors qu'ils n'étaient que 41% il y a six mois.