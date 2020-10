Séparatisme : Frédéric Péchenard déplore l'absence d'une "vraie volonté politique" à la veille du discours de Macron

Pourquoi un tel délai ? L'ancien patron de la police nationale a pointé du doigt l'absence d'"une vraie volonté politique de lutter contre le séparatisme" : "Je vais écouter Emmanuel Macron avec intérêt mais, en dehors des mots, il nous faut une loi pour clarifier ce qui est interdit et ce qui appartient à une zone grise, a-t-il développé, citant en exemple "la radicalisation dans le sport" qui "pose problème". "Comment faire en sorte de lutter contre ça ? Et lutter contre quelque chose de fondamental : la loi religieuse, quelle qu'elle soit, doit être en-dessous de la loi de la République. Les croyances restent à la maison, la loi de la République doit s'appliquer à tout le monde dans la société", a-t-il poursuivi. Pour Frédéric Péchenard donc, "il faut cette loi sur le séparatisme". Mais l'élu francilien reste sur ses gardes : "On verra le contenu."

Emmanuel Macron doit prononcer un grand discours sur les dangers des "séparatismes", dont l'islam radical, ce vendredi 2 octobre à l'occasion d'un déplacement présidentiel aux Mureaux (Yvelines), en vue d'un futur projet de loi. "Ça fait plus d'un an qu'on l'attend", a souligné ce jeudi matin sur LCI Frédéric Péchenard, vice-président LR du conseil régional d'Ile-de-France, impatient de savoir de quoi il va en retourner.

Dans la lutte contre le séparatisme islamiste, Fréderic Péchenard déplore que "la charte de la laïcité" soit "systématiquement combattue par l'extrême-gauche et les écologistes" : "Cette charte est une évidence, j'espère qu'elle sera dans la loi contre le séparatisme. Il faut que nos concitoyens musulmans prennent la parole (...) On y arrivera qu'en isolant les salafistes qui doivent changer leur façon d'être et les terroristes qui doivent aller en prison. Parce que la loi de la République doit être plus forte que la religion."