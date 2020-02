"Séparatisme islamiste" : que sont ces "Elco" qu'Emmanuel Macron veut voir disparaître ?

"A partir de la rentrée de septembre 2020, les enseignements en langues et culture d'origine étrangère (Elco) seront partout supprimés sur le sol de la République", a lancé Emmanuel Macron mardi, à l'issue d'un déplacement à Mulhouse consacré à la lutte contre le "séparatisme islamiste", annonçant que ces "Elco" seraient remplacés par des Enseignements internationaux en langue étrangère (EILE).

Ce dispositif a été mis en place lors des accords signés par la France avec neuf autres pays, entre 1973 et 1986 : l'Algérie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie. Son but : aider à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants, en structurant l'apprentissage de la langue parlée dans le milieu familial pour mieux appréhender leur culture d’origine, l'idée étant aussi de préparer l’enfant à un éventuel retour dans son pays d’origine. Ces cours sont cependant ouverts à tous, y compris à ceux désirant apprendre une autre langue que leur langue maternelle.

Ils débutent à partir du CE1 et se terminent au lycée. Ils se déroulent généralement le mercredi, surtout à l'âge de l'école élémentaire, durent d'une à trois heures par semaine, et se tiennent dans les établissements où plusieurs parents en ont fait la demande, accueillant si besoin des élèves d'autres écoles/collèges/lycées. Les demandes s'effectuent en février pour la rentrée suivante, le temps que l'Education nationale les transmette aux pays concernés. Selon Emmanuel Macron, "80.000 élèves par an" sont aujourd'hui concernés par ces "Elco".