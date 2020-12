Séparatisme : que prévoit le projet de loi présenté mercredi ?

Le texte prévoit enfin une série de mesures pour lutter contre la haine en ligne, avec la création d'une nouvelle infraction pénale pour "mise en danger de la vie d'autrui par communication d'informations relatives à sa vie privée ou à son adresse", a indiqué à LCI la source gouvernementale. Une infraction punie de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende, aggravée si la victime est dépositaire de l'autorité publique. Il a été question d'intégrer dans cet article les dispositions concernant les forces de l'ordre, en lieu et place du controversé article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, mais cette option a été écartée. Sur ce volet, il est également prévu de modifier le code de procédure pénale pour permettre de juger en comparution immédiate des propos haineux sur les réseaux sociaux, en les sortant du régime de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

S'agissant des auteurs de menaces, ils pourront être interdits d'exercer des fonctions "au contact du public", et les délits "relatifs à la provocation et à l'apologie d'actes terroristes" seront intégrés au fichier FJIAIT, dédié aux auteurs d'infractions terroristes.

Parmi les mesures relatives à l'éducation figure également le renforcement de l'encadrement des écoles hors contrat, avec un "régime de fermeture administrative" en cas de dérives, sous le contrôle du juge administratif. Ouvrir un établissement privé sans autorisation sera passible d'un an de prison et 15.000 euros d'amende. Ces établissements devront fournir la liste des personnes chargées d'y enseigner, et pouvoir préciser leurs modalités de financement à tout moment.

L'une des mesures les plus controversées concerne le durcissement des règles relatives à l'école à domicile, qui ont conduit, aux yeux de l'exécutif, à déscolariser 4000 à 5000 enfants au profit d'un enseignement fondamentaliste. Le texte prévoit l'instruction à l'école pour tous dès l'âge de 3 ans, n'envisageant l'instruction à domicile que dans des cas très limités, notamment pour raisons de santé, et selon un système de demande dérogatoire. Face à un risque d'inconstitutionnalité brandi par le Conseil d'État, le gouvernement envisage toutefois d'élargir ces dérogations . L'école à la maison concerne actuellement près de 62.000 enfants, un chiffre qui a augmenté de 20% depuis 2016, selon le gouvernement.

Enfin, le projet de loi interdira formellement aux professionnels de santé d'établir des "certificats attestant de la virginité d'une personne", un délit qui sera passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. S'ajoute à cette mesure, contestée dans la profession, un renforcement de la lutte contre la polygamie - interdiction de délivrer un titre de séjour aux étrangers vivant dans cette situation, possibilité de réexaminer les pensions de réversion - et une surveillance accrue d'éventuels mariages forcés, avec la possibilité pour l'officier d'état civil de recevoir les futurs époux séparément et l'obligation pour lui de saisir le procureur de la République en cas de doute.