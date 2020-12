Séparatismes : Marine Le Pen aurait "préféré une loi contre l'islamisme"

Pour autant, tempère-t-elle, la cheffe du RN aurait "préféré avoir une loi contre l'islamisme" plutôt que ce texte qui va d'après elle "s'attaquer à tout le monde" : "Cela a été le séparatisme, puis cela a été la laïcité, puis on glisse vers un vague renforcement des principes républicains", a-t-elle critiqué, au sujet du nom du projet : "Je crains qu'on soit en train de vider la loi de sa véritable substance", là où les contempteurs du texte y voient pourtant une attaque en règle contre l'islam. "En Marche fait comme d'habitude", a-t-elle poursuivi : "Plutôt que de s'attaquer à certains, parce que pour cela il faut du courage, on va s'attaquer à tout le monde, et on va appliquer une loi qui va s'attaquer à la liberté de tous".

Ecole obligatoire dès 3 ans, neutralité et protection des services publics, contrôle des associations, organisation des cultes... seront autant de mesures au centre de ce projet de loi. Mais l'exemple de l'école symbolise selon Marine Le Pen l'idée que l'on "prend une énorme tapette et on tape sur tout le monde pour pouvoir tuer un moustique" : "Plutôt que de s'attaquer à quelques-uns qui gardent leurs enfants chez eux pour leur bourrer le crâne, pour leur apprendre l'islamisme [...], on va effondrer une liberté qui est inscrite dans notre loi, la liberté des parents de choisir pour leur enfant l'instruction qu'ils jugent la bonne, sous un certain nombre de contrôles, qui sont importants et qui doivent peut-être être encore plus importants".