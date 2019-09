SEPT À HUIT - Ces anonymes qui ont côtoyé Jacques Chirac

DOCUMENT – Des anonymes racontent avec émotion leurs moments partagés avec l’ancien président. Ils gardent aujourd'hui de Jacques Chirac l'image d'un gars sympa, proche du peuple.

Ils sont agriculteurs, cuisiniers, photographes, conservateurs de musée… Ces anonymes ont côtoyé Jacques Chirac tout au long de sa vie. Aujourd'hui, ils saluent la mémoire d'un homme qui était si proche des Français et partagent avec nous leurs souvenirs.



