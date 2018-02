Ce que l'on sait du service national obligatoire promis par Emmanuel Macron

De nombreuses inconnues demeurent à ce stade. A commencer par l'âge des appelés : un rapport doit être remis fin avril au gouvernement pour lui permettre d'apprécier "les modalités techniques" de la mise en oeuvre. Alors qu'une mission d'information parlementaire a été mise sur pied pour travailler sur le sujet, les députés, dont certains sont hostiles au caractère obligatoire, planchent sur une forme de "parcours citoyen" pour les jeunes de 11 à 25 ans, ne dépassant pas une semaine par an, encadré par les enseignants et volontaires du service civique au sein des établissements scolaires.





Selon France Inter, les députés vont ainsi dévoiler ce mercredi une mouture beaucoup moins onéreuse qu'un véritable service national, se découpant en trois étapes : une semaine de la défense et de la citoyenneté entre 11 et 16 ans, une semaine au sein d'une association ou d'un internat pendant les vacances, à 16 ans, débouchant sur un "passeport citoyen" ; et une incitation à s'engager entre 16 et 25 ans, dans une forme de service civique avec en contrepartie des aides au logement ou aux transports.





Durant sa campagne, Emmanuel Macron avait défendu l'idée d'un "rendez-vous pour toute la nation, où chaque jeune doit s'engager quels que soient son origine et son milieu social". Ce service universel devait "permettre aux jeunes de s'engager dans le domaine social, environnemental, culturel". On est loin, donc, de la conscription abandonnée dans les années 1990.